العالم اليوم - ممثلة الأمم المتحدة ترفع العلم وتشارك العراقيين في "خليجي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 05:22 مساءً - تشهد بطولة "خليجي 25" لكرة القدم بالبصرة توافد العديد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين البارزين، لمتابعة أجواء البطولة ومشاركة العراقيين والدول الخليجية فرحة عودة التظاهرات والبطولات الرياضية الكبرى إلى العراق بعد غياب طويل، ولبعث رسائل ايجابية لمختلف الجماهير تؤكد الأجواء الإيجابية التي تقام فيها البطولة.

ومن بين كبار ضيوف "خليجي 25"، الذين حضروا مباراة العراق والسعودية ضمن الجولة الثانية، نجد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، التي حرصت على مشاركة الجماهير العراقية والخليجية أجواء البطولة، والاستمتاع بالإثارة والتشويق التي تشهدها المباريات في ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" .

وانتشرت صور هينيس-بلاسخارت وهي متشحة بالعلم العراقي، جالسة إلى جانب محافظ البصرة أسعد العيداني، في المنصة الشرفية.

وفي تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية قالت جينين هينيس-بلاسخارت: " كانت أمسية ممتازة، حيث وجدت التنظيم جيّد والأجواء رائعة، كما أن المنتخب العراقي كان جيدا في المباراة. حقّا لقد أحببت الحضور ومشاهدة البطولة ".

والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، بمحافظ البصرة أسعد العيداني يوم المباراة، حيث تناولا الحديث عن الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في المحافظة، وأبلغت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 25" تهانيها الحارة بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة تنظيميّا وجماهيريّا، وبقدرة العراق على تنظيم مختلف التظاهرات الرياضية الكبرة بنجاح واقتدار.

ومن المتوقع أن تستضيف مدينة البصرة خلال الأدوار المقبلة من البطولة الخليجية المزيد من الشخصيات البارزة عربيا وعالميا، علما وأن مباراة الافتتاح شهدت حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفقة العديد من رؤساء الاتحادات الخليجية، مما شكل دعما كبيرا للبطولة حتى تنطلق في أفضل الأجواء، وتستمر خلال بقية الأدوار بتنظيم جيد وجهد حثيث من اللجنة المنظمة لإخراج "خليجي 25 " في أفضل صورة.