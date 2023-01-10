«التعاون الإسلامى» تدعو إلى تحرك دولى يلزم إسرائيل بوقف اقتحامات الأقصى

وفى كلمته بالاجتماع الاستثنائى مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، والتى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إن من شأن هذه الاعتداءات أن تغذى العنف والتوتر وتزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ودعا أمين عام منظمة "التعاون الإسلامى" إلى تحرك دولى مسؤول يلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين وحدهم.
وأشار طه، إلى أن الاحتلال ينفذ إجراءات تستهدف تغيير الوضع الجغرافى والديموغرافى فى القدس المحتلة، وطمس هويتها العربية الإسلامية، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية وبخاصة المسجد الأقصى المبارك، من خلال إغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين ومنعهم من الوصول إليه، واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وكبار المسؤولين الإسرائيليين، تحت حماية قوات الاحتلال، وبخاصة الاقتحام الاستفزازى الذى نفذه وزير الأمن القومى الإسرئيلى، المتطرف إيتمار بن غفير.
كما أشار إلى أنه أجرى اتصالات مع الأطراف الدولية الفاعلة، نقل من خلالها موقف المنظمة بهذا الشأن، وشملت كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لحثهما على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد الأقصى المبارك.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إلى حشد ومضاعفة جهود المنظمة السياسية والاقتصادية والإعلامية من أجل حماية القدس المحتلة، ودعم صمود أهلها فى مواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.
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