أول تعليق من ترامب بشأن اكتشاف وثائق سرية فى مكتب بايدن

جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، إن الوثائق التى وجدت فى مكتب بايدن اكتشفها محامو الرئيس الأمريكى الشخصيون فى مركز الدراسات فى الثانى من نوفمبر الماضى، وتضمنت عددًا صغيرًا من الوثائق التى تحمل علامة "سرى"، وجرى إخطار إدارة السجلات والمحفوظات، والأرشيف الوطنى وحصلوا على الوثائق فى اليوم التالى، وذلك بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقا للقناة الإخبارية، فإنه عندما سأل الصحفيون الرئيس الأمريكى عن رد ه بشأن الوثائق، لم يقدم أى إجابة، حيث سأل أحد المراسلين بايدن: "هل هناك أى رد بشأن اكتشاف وثائق سرية فى مكتبك؟" بدا الرئيس وكأنه ينظر إلى الأسفل ويتجاهل السؤال.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على اكتشاف الوثائق السرية فى مكتب بايدن بالسؤال عما إذا كان الرئيس سيخضع لاستجواب من مكتب التحقيقات الفيدرالى، فى إشارة واضحة إلى بحث الوكالة عن وثائق سرية فى منزله فى مارلاجو بولاية فلوريدا.

وكتب "ترامب على موقع "تروث سوشيال": "متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالى بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟"، وأضاف: "لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق".

يأتى ذلك بعد أن انتقد بايدن فى وقت سابق الرئيس السابق ترامب بعد أن صادر مكتب التحقيقات الفيدرالى فى أغسطس وثائق سرية من منزله فى مارلاجو، بينما قال "ترامب" فى مداخلة تلفزيونية العام الماضى: "كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ كيف يمكن لأى شخص أن يكون غير مسؤول إلى هذا الحد؟ إن وجود البيانات هناك قد تعرض المصادر وأساليب العمل للخطر؟"، وهذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق".

وبحسب قانون السجلات الرئاسية الأمريكى، يجب تسليم جميع الوثائق من إدارة الرئيس وموظفيه إلى الأرشيف الوطني.