تصريح جديد من الصحة العالمية بشأن تفشى كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - قال مدير المكتب الإقليمى لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج "إن المنظمة لا ترى تهديدا مباشرا للمنطقة الأوروبية جراء تفشى فيروس كورونا فى الصين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات".





وأضاف كلوج - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - أنه بناء على المعلومات التى تلقتها منظمة الصحة العالمية من الصين لم يكن هناك أى تهديد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والمنتظمة من الصين لمراقبة تطور الوضع.

وتعليقا على الشروط التى فرضتها بعض الدول بتقديم نتيجة اختبار (كوفيد-19) سلبية للمسافرين من الصين، قال كلوج "نحن نقر بأن عددا من الدول، بناء على المبدأ الوقائى، تنفذ بعض الإجراءات"، متابعا: "ليس من غير المعقول أن تتخذ الدول تدابير احترازية لحماية سكانها، بينما ننتظر معلومات أكثر تفصيلا يتم مشاركتها فى قواعد البيانات المتاحة للجمهور، ويجب أن يكون أى إجراء على أساس علمى وغير تمييزى".

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن "المنظمة قلقة بشأن الخطر على الحياة فى الصين وسط انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، ونقص بيانات تفشى المرض من الحكومة الصينية".

وأوضح أن المنظمة اجتمعت مؤخرا مع مسؤولين صينيين للتأكيد على أهمية مشاركة المزيد من التفاصيل حول قضايا (كوفيد-19)، بما فى ذلك معدلات الاستشفاء والتسلسل الجينى حتى مع استمرار الوباء فى الانحسار على مستوى العالم منذ أن بدأ فى أواخر عام 2019.