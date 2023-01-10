الرويضى لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو تسعى لفرض واقع جديد فى القدس

وقال السفير أحمد الرويضى، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الاجتماع يأتى بطلب من دولة فلسطين بعد اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لفرض واقع جديد بخلاف الوضع القائم بشأن الأماكن المقدسة فى مدينة القدس، والذى يضعها تحت الإشراف الأردنى.
وأشار الرويضى، إلى أهمية وجود إدراك عربى وإسلامى لمساعى حكومة نتنياهو وما تخطط له بشأن المسجد الأقصى، مؤكدا أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامى سيكون بمثابة رسالة واضحة من الدول الأعضاء حول انتهاكات المسجد الأقصى.
ولفت مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، إلى أن مندوب فلسطين بالمنظمة سيشرح الواقع الذى يشهده المسجد الأقصى، كما سيؤكد مطالب فلسطين بالحفاظ على الأوضاع القانونية التاريخية للمسجد.
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