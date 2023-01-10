العالم اليوم - اعتراض سفينة محمّلة بالأسلحة المهربة من إيران إلى اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 04:20 مساءً - أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، اعتراض سفينة صيد كانت تهرّب بنادق من إيران إلى اليمن.

وأكد المتحدث باسم الأسطول الخامس المتمركز بالشرق الأوسط والتابع للبحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، مصادرة أكثر من 2100 بندقية هجومية من سفينة في خليج عُمان، يعتقد أنها قادمة من إيران، ومتوجهة إلى اليمن.

ووفقما ذكرت "الأسوشيتد برس"، فقد تمت مصادرة الأسلحة يوم الجمعة بعد أن صعد فريق من زورق الدوريات الساحلية "يو إس إس شينوك"، على متن السفينة.

وبحسب هوكينز فقد عثر على بنادق من نوع كلاشينكوف ملفوفة في قماش على متن السفينة.

وقال هوكينز للأسوشيتد برس: "عندما اعترضنا السفينة كانت على طريق يستخدم لتهريب البضائع غير المشروعة إلى اليمن".

جدير بالذكر أن حظرا للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة، يمنع نقل الأسلحة إلى اليمن منذ عام 2014.