إصابة طائرتين في مطار بيروت بإطلاق نار عشوائي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 10 يناير 2023 04:07 مساءً - دوت الخليج :- أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز (إيرباص321 نيو) متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أُصيبتا جراء إطلاق نار عشوائي.
وقالت إن الطائرتين تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط.
وضع حد للظاهرة
وتعهد في 9 ديسمبر الماضي بأن يناقش مع جهاز أمن المطار بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار والموضوعات التي تهدد سلامة الطيران كإطلاق النار العشوائي أو الرصاص الطائش في أماكن محيطة بالمطار.
حادثة سابقة
وأكد وجوب "وضع حد له، وهذا ما سيحصل"، واعداً اللبنانيين بأن "جهاز أمن المطار سيستمر، وسيكون أكثر تفعيلاً، والمديرية العامة للطيران المدني ستقوم باللازم لتسهيل أمور اللبنانيين القادمين والمغادرين من المطار".
وكانت إحدى طائرات الناقلة الجوية اللبنانية (شركة طيران الشرق الأوسط) أصيبت برصاصة أثناء هبوطها في مطار بيروت في نوفمبر الماضي أيضا.
العربية
وقالت إن الطائرتين تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط.
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