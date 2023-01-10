الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بـ الضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال 8 مواطنين من بلدتى "الزبابدة" و"يعبد" بمحافظة "جنين" الواقعة فى شمال الضفة، فيما جرى اعتقال شاب من محافظة "نابلس".
وفى الجنوب، اعتقلت قوات الاحتلال طالبين فى بلدة "تقوع" بمحافظة "بيت لحم"، لدى توجههما للمدرسة، فيما جرى اعتقال 7 بينهم 6 أسرى محررون وجريح من محافظة الخليل.
وفى وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة "بيت ريما" شمال محافظة رام الله.
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