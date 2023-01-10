الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات أوكرانية فى دونيتسك وتدمير 10 طائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط 3 طائرات أوكرانية فى منطقة دونيتسك، مضيفة أن قواتها تمكنت من تدمير 10 طائرات أوكرانية بدون طيار، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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