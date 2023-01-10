«القاهرة الإخبارية»: غياب الرؤية والحلول يفاقم الأزمة الاقتصادية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان من أكثر البلدان التى تأثرت بالأزمات المالية العالمية، لا سيما وأنها تعانى بالفعل أزمات داخلية على المستويين السياسى والاقتصادى، مؤكدًا أن عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه المشكلات أدى إلى تفاقمها.

وأضاف أن ارتفاع قيمة استيراد السلع الأجنبية، يرجع بشكل رئيسى إلى سعى البعض لاستغلال انخفاض قيمة الدولار الجمركى، والتى تصل 1500 ليرة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن انخفاض الدولار الجمركى، أغرى بعض التجار للإقبال على استيراد السلع من الخارج وتخزينها، ثم إعادة بيعها مجددًا فى الأسواق بسعر أعلى.