مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحام الأقصىجدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات العدو الصهيوني.

ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن مصادر مقدسية، قولها: إن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

ويذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات العدو الصهيوني بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

