مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى
جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات العدو الصهيوني.
ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن مصادر مقدسية، قولها: إن المستوطنين نفّذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.
ويذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).
وتقوم قوات العدو الصهيوني بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.