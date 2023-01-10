منظمة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين لن يؤثر على أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:25 مساءً - توقّعت منظمة الصحة العالميّة ألا يؤثّر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين بشكل “كبير” على أوروبا لأن المتحوّرات المنتشرة في هذا البلد موجودة أصلًا في القارة.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه في مؤتمر صحفي إن الارتفاع الحالي في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين “يتوقع ألا يكون له تأثير كبير على الوضع الوبائي لكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية”.

ودعا هانس كلوجه الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير “متناسبة وغير تمييزية” حيال المسافرين الوافدين من الصين.