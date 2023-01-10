«القاهرة الإخبارية»: الاقتصاد البريطانى الأسوأ بين مجموعة الـ20

جدة - نرمين السيد - أكد تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد البريطانى هو الأسوأ أداءً بين اقتصاديات مجموعة الـ 20، لافتًا إلى أن بريطانيا تشهد موجة متصاعدة من الاحتجاجات بعد انضمام قطاعات حكومية واقتصادية لحلقة لا تنتهى من الإضرابات.





وذكر تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه بين الاضرابات الراهنة واحتجاجات سبعينيات القرن الماضى، فإن بريطانيا حائرة بعد ارتفاع التضخم لأعلى معدل له خلال 40 عاما، ما تسبب فى تدنى مستوى المعيشة والأجور وغضب البريطانيين من آداء الحكومة، فى ظل الإضرابات والاحتجاجات.

وأضاف التقرير أن الاضرابات تتصاعد فى مختلف القطاعات فى بريطانيا ليواجه الاقتصاد البريطانى أسوأ موجة ركود اقتصادى منذ سبعينيات القرن الماضى، حيث يعد اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ أداء بين اقتصاديات دول مجموعة الـ 20.

كما أشار إلى أن الاضرابات طالت قطاعات مهمة فى بريطانيا مثل الصحة والإسعاف وهيئة البريد، والخدمة المدنية، إضافة إلى النقل والسكك الحديدية والاتصالات وقطاع التعليم، وتسببت الاضرابات فى القطاعات الحيوية إلى تضرر ملايين البريطانيين فى فترة عطلة عيد الميلاد، نتيجة لإلغاء عشرات الآلاف من الرحلات اليومية بعد إضراب موظفى الجوازات فى بريطانيا وتأثر حركة النقل بالقطارات عقب إضراب عمال السكك الحديدية.

وقبل سنين كانت بريطانيا هى الأمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس، دولة عظمى نراها فى وضع لا تحسد عليه اقتصاديا، بل وينتظرها أيام أو ربما سنوات صعبة تنتظر الاقتصاد البريطانى، وهو ما يمكن وضحته الميزانية الجديدة اللى قدمها وزير الخزانة جيرمى هانت أمام مجلس العموم البريطانى، والتى وصفها الخبراء بإنها ميزانية تقدم صورة قاتمة عن وضعية البلاد وسط توقعات متشائمة بالقدرة على الخروج من هذا النفق فى القريب العاجل.

وقال تقرير"القاهرة الإخبارية"، إن ما يعيشه المواطن البريطانى هو أسوأ انهيار لجودة الحياة فى بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 11%، وعدم قدرة الاقتصاد البريطانى على الانطلاق من جديد بعد جائحة كورونا.

ويعد الاقتصاد البريطانى أسوأ اقتصاد من حيث نسبة النمو مقارنة مع دول مجموعة السبع، اللى حققت جميعا نسب نمو جيدة، باستثناء المملكة المتحدة التى انكمش اقتصادها بنسبة 1.4% بعد فترة جائحة كورونا.