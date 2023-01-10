روسيا تكشف آخر تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تصفية 20 جنديا أوكرانيا فى كوبيانسك، وإسقاط 3 طائرات أوكرانية فى دونيتسك.

وأضافت الوزارة، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تدمير 10 طائرات أوكرانية بدون طيار.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.