الكرملين يحسم الجدل بشأن عقد محادثات مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه لا صحة للتقارير التى أفادت بإجراء محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف، وأحد ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية حول العديد من القضايا الهامة من بينها الأوضاع الراهنة فى أوكرانيا.

وقال بيسكوف ـ إن "التقارير التى أفادت بعقد محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسية وأحد ممثلى الولايات المتحدة الأمريكية لا أساس لها من الصحة"، واصفا إياها بـ"المزيفة".

وفى سياق آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع فيما يتعلق بأسعار النفط الروسى.

وقال بيسكوف إن روسيا "تراقب عن كثب هذا الوضع"، فى إشارة إلى المرسوم الرئاسى الذى وقعه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضد فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط الروسى.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتطلب الأمر تركيزًا كبيرًا وإجراءات يقظة للغاية من جانب هيئاتنا المعنية حتى لا تضر بقطاع الطاقة".