جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، أنه عند إبرام الاتفاقية ستسمح بتعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين البلدين، وستعزز من التعاون فى العمليات الأمنية متعددة الأطراف وترسخ الأمن عبر الأطلسى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".
وقالت إن السويد شريك دفاعى للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وإن أمريكا ملتزمة تمامًا بانضمام السويد إلى حلف الناتو، بل وتتطلع إلى انضمامها فى أقرب وقت ممكن.
وأضافت أن افتتاح هذه المفاوضات مع السويد يعكس التزامنا بتعزيز وتنشيط شراكات أمريكا، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة مع حماية المصالح والقيم المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: اتفاقية التعاون الدفاعى مع السويد لترسيخ أمن الأطلسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.