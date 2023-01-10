أمريكا: اتفاقية التعاون الدفاعى مع السويد لترسيخ أمن الأطلسى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفى على موقعها الإلكترونى، أنه عند إبرام الاتفاقية ستسمح بتعميق الشراكة الأمنية الوثيقة بين البلدين، وستعزز من التعاون فى العمليات الأمنية متعددة الأطراف وترسخ الأمن عبر الأطلسى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت إن السويد شريك دفاعى للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، وإن أمريكا ملتزمة تمامًا بانضمام السويد إلى حلف الناتو، بل وتتطلع إلى انضمامها فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن افتتاح هذه المفاوضات مع السويد يعكس التزامنا بتعزيز وتنشيط شراكات أمريكا، لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة مع حماية المصالح والقيم المشتركة.