الكنيست يصادق على تمديد سريان أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التى تفرض القانون الإسرائيلى على المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون الأبارتهايد.





وأيد مشروع القانون 58 عضو الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو كنيست.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة قد فشلت فى تمرير هذا القانون، العام الماضى، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها وهو ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن مصادر فى حزب العمل اعتبارها أن تصويت الحزب ضد قانون الأبارتهايد، الآن جاء على خلفية الواقع الذى فيه رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، يتولى منصب وزير فى وزارة الأمن ومسؤول عن "الإدارة المدنية" و"منسق أعمال الحكومة فى المناطق" المحتلة، وتمديد الأنظمة سيقود إلى ضم الضفة الغربية إلى دولة ثنائية القومية تستهدف أمن إسرائيل.

وبعد أن فشلت الحكومة السابقة فى تمرير قانون الأبارتهايد قبل أن ينتهى سريانه فى يونيو الماضي، تم تمديده بعد ذلك بشكل أوتوماتيكى بسبب حل الكنيست قبل انتهاء سريانه. وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حينها، نفتالى بينيت، إنه قرر التوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب عدم نجاحه بتجنيد أغلبية تدعم هذا القانون.