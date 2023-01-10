رئيس المجلس الأوروبى: نعمل مع الناتو لضمان أمن أوروبا مستقبلا

جدة - نرمين السيد - قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبى، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبى سيواصل التعاون مع الناتو لتعزيز أمن القارة الأوروبية، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.





وأضاف شارل ميشيل، أنهم يعملون مع الناتو لضمان أمن أوروبا مستقبلاً، قائلاً: "عززنا استراتيجيتنا الدفاعية مع الناتو، ونعمل على تعزيز قدرات دول البلطيق". ووقع حلف الناتو والاتحاد الأوروبى إعلانًا مشتركًا ثالثًا فى بروكسل بشأن التعاون بين الجانبين.

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