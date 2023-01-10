حزب جبهة العمل في الاردن ينعى الشيخ صادق الاحمر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 10 يناير 2023 02:05 مساءً - دوت الخليج :- ينعى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة وأعضاء المكتب التنفيذي وكافة كوادر الحزب الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر رئيس هيئة نصرة فلسطين وقضايا الأمة في اليمن وعضو مجلس النواب اليمني وشيخ مشايخ قبائل حاشد اليمنية والذي كانت له مواقفه المتقدمة في خدمة قضايا اليمن وقضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله في جنات النعيم، كما نتقدم للشعب اليمني الشقيق ولأسرة الفقيد بخالص التعزية ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
ويذكر ان صلاة الجنازة على المرحوم الشيخ صادق الأحمر ستقام بعد صلاة ظهر يوم غد السبت؛ وذلك بمسجد الجامعة الأردنية.
وسيكون استقبال العزاء في (فندق جرند حياة/ الدوارالثالث) من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة مساءً.
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