رئيسة المفوضية الأوروبية: نحتاج التعاون مع الناتو لمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجه للتعاون مع الناتو لمواجهة روسيا، مؤكدة أن أمن أوروبا يواجه العديد من التحديات، حسبما أفاد قناة "القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل.





وشددت فون دير لاين، على أن مواجهة تهديدات روسيا تمثل أولوية لأوروبا، مضيفة أنهم يسعون لإيقاف الاعتداءات ضد لاتفيا وبولندا، علاوة على التعاون مع الناتو لمواجهة تغيرات المناخ. ووقع حلف الناتو والاتحاد الأوروبى إعلانًا مشتركًا ثالثًا فى بروكسل بشأن التعاون بين الجانبين.

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