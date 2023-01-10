ارتفاع التضخم فى اليابان بنسبة 4.0% خلال ديسمبر

جدة - نرمين السيد - كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن المؤشر الأساسى لأسعار المستهلكين فى العاصمة "طوكيو" قفز بنسبة 4.0% فى ديسمبر الماضى، مسجلًا أكبر تحرك له فى 40 عامًا، ما سيؤدى بدوره إلى زيادات جديدة فى الأسعار وزيادة الضغط على البنك المركزى من أجل تشديد سياساته النقدية.





وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسى على مستوى البلاد - باستثناء المواد الغذائية الطازجة- ظل أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 % للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكبر قدر له منذ أبريل 1982.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات فى بيان: أن المؤشر تضخم فى عام 2022 بنسبة 2.2% عن العام السابق، متجاوزًا عتبة 2% لأول مرة منذ 2014.

وأضاف البيان: أن عددا متزايدا من الشركات قامت بإقرار زيادات فى تكاليف الطاقة والمواد الخام أمام المستهلكين فى الأشهر الأخيرة، مع ارتفاع مؤشر الأسعار فى طوكيو للشهر السادس عشر على التوالى.

وشهدت اليابان - فى البداية - ارتفاعًا فى أسعار الوقود، والذى أُلقى باللوم فيه جزئيًا على العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مما دفع الحكومة إلى تقديم إعانات لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار البنزين والكيروسين على الجمهور.

ومنذ ذلك الحين زادت الأسعار لتشمل عناصر أخرى، من بينها المواد الغذائية، مما وجه ضربة للمستهلكين فى وقت لم يواكب فيه نمو الأجور التضخم المتسارع، بحسب كيودو، التى أشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى ديسمبر الماضى بنسبة 7.5% عن العام السابق.