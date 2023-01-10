العالم اليوم - فيديو لتقنية مذهلة بـ"الليغا".. تشافي ظهر في مكانين بآن واحد

انتم الان تتابعون خبر فيديو لتقنية مذهلة بـ"الليغا".. تشافي ظهر في مكانين بآن واحد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 01:20 مساءً - فور انتهاء موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، ظهر مدرب النادي "الكتالوني" تشافي بشكل مفاجئ، في استوديو التحليل بالمباراة، الذي يقع في مدينة أخرى، بفضل تقنية أثارت ضجة بالأيام الأخيرة.

وقرر استوديو "ليغا تي في" المختص بالدوري الإسباني، إجراء مقابلة مع المدرب تشافي بعد انتصار فريقه على أتلتيكو بنتيجة 1-0، في قمة الدوري.

وتوقع المشاهدون أن يتم اللقاء بالطريقة الاعتيادية، عبر مراسل في أرض الملعب، لكن المفاجأة كانت بأن تشافي ظهر في الاستوديو واقفا أمام المحللين.

وفي اللقطات التي نشرتها صفحة "ليغا تي في"، تم استخدام تقنية الهولوغرام لعرض تشافي بشكل واقعي جدا، حيث طلب منه شرح طريقة تفكيره التكتيكي خلال مباراة القمة، وقراره باستخدام التبديلات المبكرة.

ونقلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تغطيتها لكرة القدم إلى مستويات جديدة في السنوات الأخيرة، باستخدام أحدث الكاميرات بدقة "8 كيه" لالتقاط الأحداث بتفاصيل مذهلة.

وسار الدوري الإسباني على خطى اتحاد كرة القدم الأميركية من خلال زيادة جودة تغطيته، وحصل على ردود فعل مثيرة للإعجاب نتيجة لذلك.

وفي عام 2021، قام الدوري بدمج كاميرا أرضية جديدة متطورة في البث الخاص بهم، مما يوفر للمشاهدين جودة صورة مماثلة لتلك الموجودة في فيلم أو لعبة فيديو.

وقد وصفت بأنها "تجربة واقعية للغاية تجعلهم يشعرون وكأنهم في الواقع في المدرجات أو على بعد أمتار قليلة من اللاعبين في الملعب."

وتأتي تقنية الهولوغرام كأحدث إضافة للتقنيات المرئية التي يستخدمها الدوري الإسباني.

وعلق أحد المعجبين على المقطع قائلا: "هولوغرام تشافي فجر ذهني حتى قبل أن أتناول قهوتي الأولى في اليوم"، بينما كتب آخر: "تحليل رائع. لا يمكنك الحصول على هذا النوع من التحليل أو الأسئلة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال ثالث: "مقابلات تكتيكية ثلاثية الأبعاد مع مدربين، لاعبين إلى جانب كاميرات 8 كيه، ومراسلين في الملعب مع مدخلات مباشرة أثناء المباريات. هذه قيمة إنتاجية كبيرة من الدوري الإسباني".