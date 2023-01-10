القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات جنوب صنعاء

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر أمنى، إن دوى انفجار عنيف هز معسكر الحفا المخصص لتخزين الصواريخ لدى مليشيات الحوثى جنوب اليمن، بحسب القناة الإخبارية. يشار إلى أنه فى ديسمبر الماضى، عملت مليشيات الحوثى على توزيع مصادر تسليحيها ونقل أخطر أسلحتها من الصواريخ والطائرات المسيرة لـ6 محافظات فى مسعى لبدء جولة جديدة من الحرب.

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