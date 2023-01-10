جنوح مدمرة يابانية غرب طوكيو.. وأنباء عن تسرب نفطى

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات خفر السواحل اليابانية اليوم الثلاثاء، أن مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية أصبحت غير قادرة على الإبحار، بعد جنوحها على ما يبدو فى المياه الواقعة بغرب البلاد.





وقال خفر السواحل - فى بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن هناك معلومات بشأن تسرب كمية صغيرة من النفط من السفينة "إنازوما - أو Inazuma"، معتقدين أنها ربما تكون قد اصطدمت بصخور فى قاع البحر، بينما تستعد قوات الدفاع الذاتى الجوية لسحب السفينة. وأبلغ طاقم السفينة Inazuma حرس السواحل بالحادث فى حوالى الساعة 12:30 ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، بعد توقفه فى بحر سيتو الداخلى بعد سماع صوت ارتطام، بحسب البيان.

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