جاء ذلك بحضور المطران مايكل ديدى، مطران الكنيسة اللاتينية بالخرطوم، وسيادة المطران المطران دانيال أدوك، المطران المساعد بالخرطوم للكنيسة اللاتينية، والمطران طومبة تريله، مطران الكنيسة اللاتينية بالأُبيض، والأب الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركى للروم الكاثوليك بالسودان، وراعى كنيسة سيدة البشارة، بالخرطوم.
حضر اللقاء أيضًا الأب دومينيكو ڤيتولو، أمين سر السفارة البابوية، وصاحبا النيافة الأنبا إيليا، أسقف الخرطوم وجنوب السودان للأقباط الأرثوذكس، والأنبا صرابامون أسقف أم درمان وعطبرة وشمال السودان والنوبة للأقباط الأرثوذكس، بالإضافة إلى الأب تيموتاوس، الكاهن بأم درمان.
ساد اللقاء التعارف المتبادل بين الحضور جميعًا، وتبادل التهانى بعيد الميلاد المجيد، كما تمت مناقشة عدد من الأمور المختلفة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة الرعوية إلى النيابة البطريركية بالسودان، كانت قد أقيمت فى الفترة من الخامس، وحتى التاسع من الشهر الجارى، وذلك لأول مرة منذ السيامة الأسقفية لسيادة المطران جان مارى شامى، فى شهر سبتمبر الماضى، حيث تضمنت الزيارة بعض اللقاءات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المطران جان مارى يختتم الزيارة الرعوية إلى السودان بلقاء السفير البابوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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