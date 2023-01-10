القاهرة الإخبارية: توقيع إعلان للتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، وقع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، ورؤساء المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، إعلانا مشتركا ثالثا بشأن التعاون فى بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن فى وقت سابق، أنه يعول على إحراز تقدم فى المفاوضات بين الاتحاد وحلف "الناتو"، بشأن إعلان مشترك جديد للتعاون بعد الموافقة على استراتيجية الدفاع الأوروبية.

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