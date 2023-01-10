العالم اليوم - بعقوبة غريبة.. قرار من مرتضى منصور بحق "سيدات سلة" الزمالك

انتم الان تتابعون خبر بعقوبة غريبة.. قرار من مرتضى منصور بحق "سيدات سلة" الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 12:22 مساءً - أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، مساء الإثنين، عن تسريح الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك بعد خسارته الثقيلة أمام النادي الأهلي.

وتعرض فريق كرة السلة سيدات بنادي الزمالك للخسارة أمام الأهلي بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "قررنا الاستغناء عن فريق السلة بنات، ليذهبوا ويتزوجوا، هذا الفريق لا يستحق الاستمرار مع نادي الزمالك، بسبب حالة الاستهتار التي كانت عليها اللاعبات".

وأكد: "سوف نخوض المنافسات بفريق 18 عاما"، مضيفا: هناك أيضًا فريق كرة ماء تحت السن قمنا بتسريحه، نادي الزمالك نادي بطولات وسنوفر المال لألعاب أخرى مثل اليد والطائرة والسلة".