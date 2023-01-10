ننشر توصيات المؤتمر 46 لقادة الشرطة والأمن العرب

جدة - نرمين السيد - أسفر المؤتمر السادس والأربعون لقادة الشرطة والأمن العرب الذى انعقد فى أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى اختتام أعماله عن نتائج هامة ستسهم دون شك فى تعزيز التعاون الأمنى العربى، والتصدى للتحديات التى تواجه المنطقة العربية.





وكان المؤتمر الذى انطلقت فعالياته يوم أمس الاثنين، وتم افتتاح أعماله من قبل اللواء الركن خليفة حارب الخييلى، وكيل وزارة الداخلية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، قد حظى بمشاركة وفود أمنية على مستوى رفيع من مختلف الدول العربية، فضلا عن رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورئيس الاتحاد الرياضى العربى للشرطة.

وحضره ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وآلية الاتحاد الإفريقى للتعاون الشرطى، والوكالة الأوروبية للتدريب على انفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانـة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة من بينها: جرائم غسل الأموال، وأهمية الدور الذى يقوم به المتحدث الرسمى الأمنى، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022، وتقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضى العربى للشرطة لعام 2022، واستعرض بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء، ونظر كذلك فى مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية.

وثمن المؤتمر فى توصياته تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مكافحة جرائم غسل الأموال، وطلب من الأمانة العامة تعميم ورقة العمل التى أعدتها وزارة الداخلية الإماراتية مع أوراق العمل الواردة من وزارات الداخلية العربية، على الدول الأعضاء للاستفادة منها.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء الى الاهتمام بتقييم المخاطر التى تشكلها جرائم غسل الأموال وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات ومعالجة التحديات المتعلقة بغسل الأموال، وإلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعى فى مجال مكافحة غسل الأموال.

كما دعا الدول الأعضاء إلى إيلاء العناية اللازمة لاختيار المتحدث الرسمى الأمنى وتأهيله بما يسهم فى قيامه برسالته على الوجه الأكمل، والاستفادة من البرامج العلمية التى تعدها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فى هذا المجال.

ووافق المؤتمر على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التى انعقدت فى نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، واعتمد مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وحث المؤتمر الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة فى نشاطات الاتحاد الرياضى العربى للشرطة، ليتسنى تحقيق الأهداف المنشودة.

وعرضت على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التى أجرتها الأمانة العامة لاختيار أفضل 5 أفلام فى بعض مجالات التوعية الأمنية، كما جرى الإعلان عن الأفلام الفائزة بمسابقة التوعية الأمنية لعام 2022، بالإضافة إلى منح شهادات تقديرية لرؤساء شعب الاتصال السابقين.

صاحب المؤتمر فعاليات احتفالية خاصة بمناسبة مرور 50 عاما على انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م.