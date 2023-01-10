القاهرة الإخبارية.. بايدن: المكسيك شريك حقيقى لنا

جدة - نرمين السيد - وعلق الرئيس الأمريكى جو بايدن، عبر حسابه الرسمى على منصة التدوينات "تويتر"، على زيارته المكسيك ولقاء نظيره أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قائلًا: "كان من الجيد أن أكون مع صديقى الرئيس أوبرادور مرة أخرى".

وأضاف أن المكسيك شريك حقيقى فى السعى إلى مستقبل أفضل لجميع شعوبنا، ومستقبل يقوم على السلام والازدهار، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

من جانبه، طالب الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكى جو بايدن، فى مستهل قمة ثنائية بمكسيكو، الثلاثاء، بأن تُنهى الولايات المتحدة "ازدراءها" لأمريكا اللاتينية.

وقال لوبيز أوبرادور مخاطبًا بايدن: "حان الوقت لإنهاء هذا النسيان، هذا التخلي، هذا الازدراء لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وقال الرئيس المكسيكي: "أيها الرئيس بايدن، بيدكم المفتاح لفتح العلاقات وتحسينها بشكل كبير، بين كل دول القارة الأمريكية".

ووصل الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الإثنين، المكسيك قبل عقد قمة أمريكا الشمالية. واستقبل الرئيس لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكى جو بايدن، فى مطار فيليب أنجيليس، قبل قمة زعماء أمريكا الشمالية، بحسب "رويترز".

وتعتبر تلك المرة الأولى التى يزور فيها الرئيس الأمريكى جو بايدن، الحدود الأمريكية-المكسيكية، منذ توليه الرئاسة، كما زار مدينة إل باسو بولاية تكساس، التى تشكل محور جدل حول الهجرة غير الشرعية والتهريب، وسيعقد قمة إقليمية مع مسؤولين من المكسيك وكندا.