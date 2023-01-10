خبراءلـ القاهرة الإخبارية: طريق الحرير والعلاقات الصينية الروسية تقلق الغرب

جدة - نرمين السيد - وسط دوى الحرب المستعرة بين روسيا والغرب فى أوكرانيا، لا تتوقف حدود الصراع عند حلف شمال الأطلسى "الناتو" وروسيا فقط، إذ تصعد الصين بقوة وبدور بارز فى المعادلة إلى جوار موسكو، الأمر الذى يجعلها فى مواجهة "الناتو".





وطرحت "القاهرة الإخبارية" تساؤلاً: هل سيكون طريق التحالف "الصينى - الروسى" ممهد بالحرير؟ خاصة أنه مع بدء الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، وقعت روسيا والصين اتفاقًا استراتيجيًا لبناء شراكة بلا حدود، بهدف تحقيق التوازن مع ما وصفته بكين وموسكو بـ "التأثير الخبيث للولايات المتحدة الأمريكية فى العالم".

مخاوف تطور التحالف الروسى الصينى

وأشار عدد من المحللين، خلال حوارهم مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الغرب وأمريكا يخشيان من تطور التحالف "الصينى - الروسى" إلى المستوى العسكرى، إذ يعتبرونه تهديدًا للأمن العالمى والأوروبى، فيما وصف البعض موقف الصين بـ"المحايد" حتى الآن، وأنه لم يرتقْ إلى تحالف حقيقى ومؤثر على أرض الواقع.

تحالف ناعم

وفى حواره لـ"القاهرة الإخبارية"، قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يرى التعاون "الصينى - الروسى" تهديدًا للأمن العالمى والأوروبى، موضحًا أن دول الاتحاد الأوروبى تضع التنسيق "الصينى - الروسى" فى معسكر واحد.

وأكد أن الكتابات الغربية ترى النظامين الروسى والصينى لا يؤمنان بـ"الديمقراطية" التى تمثل خطرًا عليهما؛ لأنهما على استعداد دائم لخوض مواجهات عسكرية خارجية، فضلًا عن توافق الأهداف بين الدولتين بشأن تغيير النظام العالمى وبناء نظام متعدد الأطراف.

ويرى فرحات، أن الصين وروسيا تعيشان تحالفًا ناعمًا الآن قائمًا على معايير وضوابط محددة، مؤكدًا أن أمريكا والغرب لن ينتظروا طويلًا حتى يتطور هذا التحالف إلى "عسكرى".

عودة روسيا للمسرح الدولى

من جانبه، قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الصين تتبنى موقفًا محايدًا فى الأزمة "الروسية - الأوكرانية" خصوصًا أن الرئيس الصينى أمضى سنوات فى العلاقات مع أوكرانيا، مؤكدًا أن السياسات الأمريكية والعقوبات التى فرضتها على بعض الدول دفعت الصين لتطوير العلاقات مع روسيا.

وأشار إلى أن أمريكا انزعجت من عودة روسيا للمسرح الدولى مرة أخرى، فضلًا عن ظهور الصين كقوة اقتصادية كبرى، جعلها تستشعر وجود تحالف جديد يُهدد وجودها العالمى، وأكد أن "واشنطن" وضعت فى حسبانها التقارير التى أصدرتها أجهزة الاستخبارات بشأن تطور الاقتصاد الصينى وتهديده لنظيره الأمريكى فى 2025 ومصالحها فى العالم.

طريق الحرير

وقال المحلل السياسى محمد رجائى بركات، إن الاتحاد الأوروبى تربطه علاقات وطيدة مع الصين قائمة على التبادل التجارى، مضيفًا أن الأزمة الحقيقية هى تبنى الدول الأوروبية لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، لافتًا إلى أن أمريكا هى صاحبة القرار بالنسبة لسياسات دول الاتحاد الأوروبى الخارجية، رغم علمها بأن بعض القرارات لا تتماشى مع مصالح الأوروبيين.

وأشار إلى أن أمريكا تخشى أن تتراجع وتصبح القوة الثانية فى العالم بعد الصين، خصوصًا بعد تجهيزها لطريق الحرير الجديد والعمل على بنائه منذ 12 عامًا وأنفقت عليه 4 تريليونات دولار، وأوضحت أن أمريكا أرادت عبر تلك الأزمة استخدام الرئيس الأوكرانى "فولوديمير زيلينسكى" من أجل ضرب روسيا واستهدافها عسكريًا، ومن ناحية أخرى إضعاف دول الاتحاد الأوروبى من أجل الاعتماد عليها فى الطاقة.