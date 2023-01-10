الهند: إرجاء 68 رحلة جوية بسبب الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن سلطات مطار دلهى طالبت الركاب بمراجعة شركات الطيران من أجل الحصول على معلومات جديدة عن مواعيد الرحلات.
من جانبه، قال متحدث باسم هيئة السكك الحديدية إنه تم أيضا إرجاء 39 رحلة قطار بسبب الضباب.
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