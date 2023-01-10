العالم اليوم - مايكروسوفت تبحث استثمار 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:12 صباحاً - نقل موقع "سيمافور" الإخباري عن مصادر مطلعة بأن شركة "مايكروسوفت" تجري محادثات لاستثمار 10 مليارات دولار في شركة "أوبن إيه.آي" المالكة لتطبيق "شات جي بي تي" للدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفق التقرير فإن التمويل سيؤدي إلى تقييم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها عند 29 مليار دولار.

وأضاف أن التمويل يشمل استثمارات أخرى من شركات "رأس المال المغامر"، وأن وثائق الصفقة أُرسلت إلى مستثمرين محتملين في الأسابيع القليلة الماضية.

وشركة "أوبن إيه.آي" من تأسيس الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، والمستثمر سام ألتمان، وأتاحت تطبيق "شات جي بي تي" للاختبار المجاني في 30 نوفمبر الماضي.

ويعد "شات جي بي تي" تطبيقا إلكترونيا مصمما ليحاكي المحادثات البشرية استنادا إلى التعليمات التي يقدمها المستخدم للتطبيق.

وأطلق "شات جي بي تي" في نهاية نوفمبر وأصبح لديه مليون مستخدم في أقل من أسبوع، إذ أثار تقليده للمحادثات البشرية تكهنات حول قدرته على استبدال الكتاب المحترفين بل وتهديد أعمال البحث الأساسية لدى "غوغل".