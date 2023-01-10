جدة - نرمين السيد - وقال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولاية تعرضت على مدار الأيام العشر الماضية، لسيول وفيضانات وانزلاقات بالتربة، وهو ما أدى لاتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ فى الولاية.
وأضاف أن 120 ألف محل تجارى وشركة انقطع عنها التيار الكهربائى مع صباح اليوم، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ جاء بعدما عجزت الولاية بشكل كامل عن التعامل مع العواصف وآثارها المدمرة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذا الإعلان يتيح استخدام أموال الطوارئ فى التعامل مع الآثار التى تعانيها الولاية على خلفية الأحوال الجوية، بحيث تكون لها الأولوية فى تلقى المساعدات اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: الطوارئ تمنح كاليفورنيا مساعدات لمواجهة آثار الفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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