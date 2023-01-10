«القاهرة الإخبارية»: الطوارئ تمنح كاليفورنيا مساعدات لمواجهة آثار الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وقال رامى جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولاية تعرضت على مدار الأيام العشر الماضية، لسيول وفيضانات وانزلاقات بالتربة، وهو ما أدى لاتخاذ قرار بإعلان حالة الطوارئ فى الولاية.

وأضاف أن 120 ألف محل تجارى وشركة انقطع عنها التيار الكهربائى مع صباح اليوم، مشيرا إلى أن إعلان الطوارئ جاء بعدما عجزت الولاية بشكل كامل عن التعامل مع العواصف وآثارها المدمرة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذا الإعلان يتيح استخدام أموال الطوارئ فى التعامل مع الآثار التى تعانيها الولاية على خلفية الأحوال الجوية، بحيث تكون لها الأولوية فى تلقى المساعدات اللازمة.