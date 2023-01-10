بالأرقام.. أوكرانيا تكشف خسائر روسيا فى المعدات والجنود

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3084 دبابة و6154 من المركبات المدرعة و2073 من النظم المدفعية و434 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و217 من أنظمة الدفاع الجوى و285 طائرة و275 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1860 طائرة بدون طيار و4 آلاف و817 من المركبات وخزانات وقود.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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