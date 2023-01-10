القاهرة الإخبارية: وزارة العدل الأمريكية تحقق فى وثائق بايدن السرية

جدة - نرمين السيد - وبدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق فى الملفات التى تم العثور عليها مصادفة فى أثناء تصفية مكاتب بايدن، بمؤسسة "بين بايدن" للدبلوماسية فى العاصمة واشنطن.
وكان للرئيس الحالى مكتبًا خاصًا خلال فترته كنائب للرئيس حتى عام 2019، فى الوقت الذى كان يشغل فيه منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
وقالت تقارير صحفية أمريكية: إن الواقعة تعد مماثلة لواقعة الرئيس السابق دونالد ترامب، التى نقل فيها وثائق إلى ملكيته الخاصة بعد مغادرته البيت الأبيض.
وقال دونالد ترامب مستغلًا تلك الواقعة: "متى سيبحث مكتب التحقيقات الفيدرالى عن شقق جو بايدن العديدة، وربما حتى البيت الأبيض"، وفقا للقناة الإخبارية.
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