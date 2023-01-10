باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: هذه أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسى الصينى!

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، عن أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسى الصينى، مؤكدًا أنها أسباب عديدة، منها أن الغرب ينظر لروسيا والصين باعتباره مصدر تهديد الأمن العالمى والأوروبى.





وقال محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا والصين لم ينشئوا تحالفا عسكريًا بالمعنى الدقيق والرسمى، ولكن بينهما أشكال عديدة، منها التنسيق بين الجانبين، علاوة على أنه يوجد خلاف حول التوصيف، هل هو تحالف أم تنسيق سياسى وعسكرى. وأشار الباحث إلى أن الغرب يرى فى السلوك الروسى تهديدًا للأمن الأوربى، كما أن عسكرة الأوضاع الداخلية تشير إلى أن هذه الأنظمة غير الديمقراطية تمثل خطرًا، من وجهة نظر الغرب، لأنها على استعداد دائم لخوض مواجهات عسكرية خا جية، خصوصا وأن القرار لا يخضع لحسابات ديمقراطية.

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