متخصص لـ«القاهرة الإخبارية»: أزمة العقارات تهدد اقتصاد الصين

جدة - نرمين السيد - تشهد بكين أزمات فى قطاع الإسكان، ما دفع الحكومة الصينية لتوجيه كبار المقرضين للتدخل لدعم السوق بمبلغ 276 مليار دولار، فى الوقت الذى تتجه فيه الشركات الأخرى للاستدانة بشكل متزايد بالقطاعات الأخرى.





وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة "كاردف" البريطانية، الدكتور عبد اللطيف درويش، إن الاستثمار فى العقارات يعتبره البعض الأكثر سلامة وأمانًا، ولكن الأسواق تخضع لحالة الإقراض إذ كانت ميسرة أو مرتفعة التكاليف.

وأوضح درويش، فى حوار عبر "سكايب" مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى التراجع داخل سوق العقارات بالصين، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية وقلّة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الصين تدعم القطاع العام على حساب الخاص، فضلًا عن الحرب الاقتصادية التى يشنها "الغرب" من خلال الآلة الإعلامية التى تتعمد دائمًا تضخيم المشكلات الصينية؛ للاحتفاظ بأحقيته فى المجالات الاقتصادية كافة.

ورأى أستاذ الاقتصاد، أن الصين "حكيمة" فى إدارتها لاقتصادها، لأن الغرب لا يسمح بحرية النشر 100%، خصوصًا فى الأزمات، حفاظًا على مصالحه، مشددًا على أنه يتوجب على بكين إدارة إعلامها بشكل يخدم مصالحها حتى لا تفقد "الأسواق الصينية" الثقة.