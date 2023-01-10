القاهرة الإخبارية: اكتشاف وثائق سرية فى مكتب لـ بايدن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأنه تم العثور على العديد من الوثائق السرية من فترة الرئيس جو بايدن كنائب للرئيس فى عهد باراك أوباما، وذلك فى الخريف الماضى فى مكتب خاص، بحسب ما اعترف به محامو بايدن أمس الاثنين.

وقال مصدر مطلع لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن المدعى العام ميريك جارلاند، طلب من المدعى العام الأمريكى فى شيكاغو التحقيق فى الأمر، كما أن الجمهوريين فى الكونجرس تم وضعهم فى الاعتبار.

يقول محامو بايدن إنهم عثروا على المواد الحكومية فى نوفمبر أثناء إغلاق مكتب فى واشنطن العاصمة وهو "مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية، والذى استخدمه بايدن كجزء من علاقته مع جامعة بنسلفانيا، حيث كان أستاذًا فخريًا من 2017 إلى 2019.

ويُطلب من أصحاب المناصب الفيدرالية بموجب القانون التخلى عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.

قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس بايدن، "إن البيت الأبيض يتعاون مع الأرشيف الوطنى ووزارة العدل فيما يتعلق باكتشاف ما يبدو أنه سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما فى ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية".

وأضاف: "تم اكتشاف الوثائق عندما كان المحامون الشخصيون للرئيس يقومون بتعبئة الملفات الموجودة فى خزانة مقفلة للتحضير لإخلاء مساحة مكتبية فى مركز بن بايدن فى واشنطن العاصمة. استخدم الرئيس هذه المساحة بشكل دورى من منتصف عام 2017 حتى بداية حملة عام 2020.. وفى يوم هذا الاكتشاف، 2 نوفمبر 2022، أخطر مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطنى. استحوذت دار المحفوظات على المواد فى صباح اليوم التالى".

وتابع ساوبر: "اكتشف محامو الرئيس هذه الوثائق". "الوثائق لم تكن موضوع أى طلب سابق أو استفسار من قبل الأرشيف. منذ هذا الاكتشاف، تعاون المحامون الشخصيون للرئيس مع إدارة المحفوظات ووزارة العدل فى عملية لضمان حيازة سجلات إدارة أوباما وبايدن بشكل مناسب".