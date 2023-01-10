أوكرانيا: روسيا شنت 600 غارة على زابوريجيا منذ بداية العام

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن ستاروخ قوله: "منذ بداية العام الجارى، قصف المعتدون الروس مدن وقرى سلمية فى منطقة زابوريجيا أكثر من 600 مرة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جميعهم مدنيين".
وأضاف ستاروخ أن القوات الروسية شنت، خلال اليوم الماضي، 91 غارة على منطقة زابوريجيا، منها 70 هجومًا استهدف البنية التحتية المدنية فى 19 مجمع سكنى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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