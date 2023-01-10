الصين ترد بإجراء انتقامى ضد قيود كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - علقت الصين، اليوم الثلاثاء، إصدار تأشيرات لمواطنى كوريا الجنوبية، بغرض السياحة أو العمل، ردا على فرض سول قيودا على الوافدين من بكين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأفادت السفارة الصينية فى كوريا الجنوبية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - بأن الحظر سيظل ساريا حتى ترفع كوريا الجنوبية قيودها على الوافدين من الصين. وكانت العديد من الدول قد فرضت قيودا على الوافدين من الصين فى ظل مخاوف بشأن انتشار الفيروس بعدما أنهت بكين على نحو مفاجئ سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وفتحت حدودها على الرغم من الانتشار الواسع للمرض على المستوى المحلى.

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