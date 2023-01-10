القاهرة الإخبارية: بايدن ونظيره المكسيكى بحثا التصدى للهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن خلال قمة ثنائية عقدها مع نظيره المكسيكى أندريس مانويل لوبيز، بأن "الولايات المتحدة أنفقت فى العقدين الماضيين عشرات المليارات من الدولار فى أمريكا اللاتينية للتعامل مع الهجرة غير النظامية"، مشددا على أن بلاده مستمرة فى تقديم المساعدات الخارجية أكثر من أى دولة أخرى.
كما ناقشا بايدن ولوبيز التعاون لمحاكمة مهربى المخدرات وضبط الحدود، بحسب القناة الإخبارية.
وكان الرئيس الأمريكى وصل - أمس - إلى المكسيك للمشاركة فى قمة "الأصدقاء الثلاثة" التى تضم أيضا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.
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