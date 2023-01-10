العالم اليوم - دعم أميركي لـ"رأس الحربة" في الحرب على الإرهاب بالصومال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 09:16 صباحاً - قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 9 ملايين دولار للجيش الصومالي لدعمه في الحرب التي يخوضها ضد حركة الشباب الإرهابية، وحققت نجاحات عدة خلال عام 2022.

ووفق بيان السفارة الأميركية في مقديشو، فقد جاء ذلك في مناسبة أقيمت بمقر السفارة، حضرها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور جامع والسفير الأميركي لاري أندريه.

وتشمل المعدات المقرر تسليمها للواء "دنب" العسكري، الذي دربته الولايات المتحدة، أسلحة ثقيلة ومدرعات ومعدات بناء وأخرى لكشف المتفجرات وصيانة المركبات والأسلحة العسكرية.

رأس الحربة

عن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة الأميركية قال الصحفي والباحث الصومالي، آدم هيبة، لموقع "دوت الخليج":

هي خطوة تأتي في إطار "الحرب الجادة" على الإرهاب في الصومال، والتي حققت نتائج ملموسة في ظل الحكومة الصومالية الجديدة.

تعزيز تسليح فريق "دنب" يعزز القدرة على مواجهة حركة الشباب الإرهابية واستئصال جذورها في إطار حرب التطهير التي يشنها الجيش حاليا، والسيطرة على المعاقل التي تتمركز فيها.

فريق "دنب" الذي يتسلم هذه الأسلحة يعتبر رأس الحربة في مواجهة الإرهاب.

وتوقع الباحث الصومالي، أنه في ظل التقدم الكبير الذي يحققه الجيش، فإن الحركة قد تلجأ لخطوات تكتيكية لتفادي هذه المرحلة الصعبة، منها:

إظهار الاستسلام أو الرغبة في الحوار مع الحكومة.

الاستسلام أو الحوار سيكون مجرد هدنة لترتب أوراقها والعودة من جديد، فهي حركة لن تغير نهجها أو تتراجع عن أفكارها المتشددة.

أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في تفتيت جبهات الحركة واختراق معاقلها في الولايات، لذلك ستحاول الحركة تهدئة حدة الصراع.

تعاني الحركة صراعا داخلها بين فريق يستند إلى تجربة حركة طالبان ويرى أن الحوار مع القوى الداخلية هو الحل الأمثل، وفريق آخر يرى أن الصراع والسلاح هو الحل الأمثل.

لواء "دنب"

وفق دراسة لمعهد واشنطن فإن "لواء دنب"، وهو وحدة المغاوير الرئيسية التي أنشأتها واشنطن ودربتها في الصومال، تعتبر: