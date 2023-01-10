بايدن يعرب عن دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية فى البرازيل

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الأمريكى جو بايدن، مكالمة هاتفية بنظيره البرازيلى لولا دا سيلفا، أبدى خلالها دعم الولايات المتحدة الثابت للديمقراطية فى البرازيل والإرادة الحرة للشعب البرازيلى كما تم التعبير عنه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتى فاز بها الرئيس لولا.





ووفقًا لبيان صحفى على موقع البيت الأبيض الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أدان الرئيس بايدن أعمال العنف والهجوم على المؤسسات الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة. وتعهد الزعيمان بالعمل معا بشكل وثيق فى القضايا التى تواجه الولايات المتحدة والبرازيل بما فى ذلك تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والسلام والأمن. ودعا بايدن الرئيس البرازيلى لزيارة واشنطن فى أوائل شهر فبراير المقبل لإجراء مشاورات معمقة حول جدول أعمال مشترك واسع النطاق، وقبل الرئيس لولا الدعوة.

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