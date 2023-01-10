ترودو يتوجه إلى المكسيك للمشاركة فى قمة قادة أمريكا الشمالية

جدة - نرمين السيد - غادر رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، اليوم ، أوتاوا، متوجها إلى مكسيكو سيتى للمشاركة فى قمة قادة أمريكا الشمالية مع الرئيس المكسيكى لوبيز أوبرادور والرئيس الأمريكى جو بايدن.





ومن المتوقع أن يناقش ترودو التنسيق الاقتصادى وتكامل سلسلة التوريد وتعزيز الصناعة التحويلية الكندية. كان الرئيس الأمريكى بايدن قد وصل إلى المكسيك قبل ترودو فى مساء الأحد، ومن المتوقع أن يجرى محادثات مع لوبيز أوبرادور حول مجموعة من القضايا ، بما فى ذلك عبور الحدود بشكل غير قانوني، ودمج سلاسل التوريد. ومن المقرر أن يجتمع القادة الثلاثة فى مأدبة عشاء خاصة مساء اليوم فى القصر الوطنى فى مكسيكو سيتي، وفقا للحكومة المكسيكية.

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