السعودية تعلن عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل كورونا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قررت المملكة العربية السعودية أن تعود أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة "كورونا" بدون أى قيود على السن، والسماح لأية بعثة حج من أى مكان فى العالم بالتعامل مع أية شركة مرخصة تحقق المتطلبات التى يحتاجها حجاج تلك الدول؛ بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بجانب خفض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً، بنسبة 63%.





ووفقًا وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن ذلك وزير الحج والعمرة السعودى، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" 2023، فى نسخته الثانية، بحضور كل من الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وبمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

وأوضح أن العمل بهذه الإجراءات الجديدة سيبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73%، مشيرًا إلى أن أى قادم للممكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أى مدينة فى المملكة، وكذلك أى زائر للمملكة متاح له أداء العمرة فى أى وقت.

وشدَّد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة السعودية على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات فى منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شئون الحجاج والمعتمرين فى دول العالم الإسلامى، والتبكير فى توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقية ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها: هيئة الأوقاف العامة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومجمع الملك سلمان للغة العربية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية؛ لتقديم عدد من الخدمات وتبادل الخبرات، بجانب توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم، والتعليمات الصحية والإجرائية.

ويناقش الخبراء والمتخصصون المشاركون فى "إكسبو الحج" سُبل وضع خارطة طريق لتعزيز وإثراء رحلة الحج من خلال 10 جلسات رئيسية، و13 جلسة حوارية، وجلسات بعنوان "حج توك"، و36 ورشة عمل، إضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مثل: المعرض الإسلامى، ومنطقة "تحدى الحج والعمرة"، ومنطقة الشركات الناشئة، خلال الفترة من 9 - 12 يناير 2023.

ويهدف المعرض إلى بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة تُسهم فى تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات المحلية والدولية بما يثرى تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة فى الحج، واستعراض جهود المملكة فى تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.