مالاوى: وباء الكوليرا يستفحل مع بداية العام الجديد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدرته أمس الاثنين، دعت وزارة الصحة فى مالاوى، المواطنين إلى التوجه لمراكز مكافحة الكوليرا بمجرد شعورهم بأعراض الإصابة بها، مشددا على أن تفشى الكوليرا فى مالاوى صار يشكل حالة وبائية تستدعى تقديم يد العون من المجتمع الدولى.

وكانت مؤشرات اندلاع وباء الكوليرا قد ظهرت فى مارس من العام 2022 فى عدد محدود من مناطق مالاوى، لكن بحلول العام الجديد 2023 تأكد لمسئولى الصحة فى مالاوى أن دائرة الإصابة قد اتسعت لتشمل 29 إقليميًا فى البلاد وهو ما دعا منظمة الصحة العالمية إلى تشكيل فريق دعم عاجل لإيصال الأمصال والمواد الطبية اللازمة لدعم جهود أجهزة الصحة المالاوية.

وقال خبراء مكتب منظمة الصحة العالمية فى مالاوى إن عينات المياه المسحوبة من 337 بئرًا ارتوازية فى عدد من مناطق مالاوى قد تبين تلوثها بمياه الصرف الصحى، مضيفًا أن أعمال المتابعة والصيانة الضعيفة للمراحيض العامة قد تسببت فى تسربات أرضية لما لا يقل عن 53 ألف مرحاض عام فى مناطق الريف مسببة تلوثًا لمياه الشرب فى 16 إقليمًا على امتداد البلاد؛ مما دفع وكالة الإغاثة والكوارث الوطنية فى مالاوى إلى دفع خزانات مياه متحركة لتلك المناطق المنكوبة بالتلوث أملًا فى محاصرة انتشار الكوليرا.

وبحسب البيانات الرسمية، شهدت الفترة من 29 ديسمبر 2022 وحتى الرابع من يناير الجارى مصرع 137 من مواطنى مالاوى وإصابة 2773 آخرين جراء الإصابة بالكوليرا فى منطقتى بلانتير وليلونجوى اللتين تشكلان مركز انتشار الوباء بما يعادل 47% من عدد المصابين و53% من حالات الوفاة مقارنة بباقى مناطق البلاد.