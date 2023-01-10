مسؤول أمريكى: لا نرى دليلا على استعداد قوات بيلاروسيا للانتشار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأمريكى، الذى لم يتم الكشف عن اسمه، فى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أمس الاثنين، إن هذا التنبؤ يأتى بالتزامن مع استمرار إجراء القوات الروسية والبيلاروسية تدريباتٍ مشتركة معًا.
يُشار إلى أن وزارة الدفاع البيلاروسية قد أعلنت فى بيان يوم الخميس الماضى عن عزمها إجراء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، لافتة فى حديثها إلى ما وصفته بـ "ارتفاع وتيرة هذه المناورات مع موسكو".
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