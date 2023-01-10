العالم اليوم - "ناسا" تكشف موعد الظهور "النادر" للمذنب الأخضر

انتم الان تتابعون خبر "ناسا" تكشف موعد الظهور "النادر" للمذنب الأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 07:20 صباحاً - كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، عن موعد ظهور مذنب "نادر" في السماء، لأول مرة منذ 50 ألف عام.

وتم اكتشاف المذنب في 2 مارس 2022 من قبل علماء الفلك باستخدام كاميرات المسح واسعة المجال، التابعة لمرصد "بالومار" في سان دييغو بكاليفورنيا.

ووفقا لـ"ناسا" فإن المذنب سيقوم بأقرب اقتراب له من الشمس في 12 يناير الجاري.

وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن "جمعية الكواكب"، فإن للمذنب C/2022 E3 (ZTF) مدارا حول الشمس يمر بالروافد الخارجية للنظام الشمسي.

وأفاد موقع "إيرث سكاي" بأنه سيتوجب على الراغبين في مشاهدة المذنب بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، النظر باستخدام المناظير والتلسكوبات، إلى الأفق الشمالي الشرقي قبل منتصف الليل بقليل لرصده في 12 يناير.

وبالنسبة لمن يريد مشاهدة المذنب في نصف الكرة الجنوبي، فإنهم سيكونون قادرين على ذلك في أوائل فبراير القادم.

ويمكن تمييز المذنب عن النجوم بالغلاف الأخضر الذي يبدو منبعثا عنه، وهو عبارة عن غاز يُطلق عنه عند اقترابه من الشمس.