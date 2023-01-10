الحرس الروسى يعثر على وثائق تكشف سرقة ممتلكات عسكرية فى الوحدات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخدمة الصحفية للحرس، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن أفراد الحرس الروسى استحوذوا على وثائق أرشيفية للقوات الأوكرانية، تتحدث عن أوجه قصور منهجية فى تنظيم حماية المنشآت المهمة والدفاع عنها.

وأضاف البيان: "أن الوثائق تكشف عن إخطار دائرة الأمن الأوكرانية على العديد من وقائع نهب وإتلاف الممتلكات العسكرية فى الوحدات العسكرية لأوكرانيا لغرض التربح غير المشروع".

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسى من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس فى دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثمانى سنوات من قبل نظام كييف".

وفى سياق آخر، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان فى روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها ناقشت مع مفوض حقوق الإنسان فى البرلمان الأوكرانى دميترى لوبينيتس، عقد اجتماع محتمل فى تركيا خلال الشهر الجاري.

وقالت موسكالكوفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين: "أؤكد أننى أخطط لعقد مثل هذا اللقاء، وسيكون منتدى كبيرًا على الأراضى التركية، ينظمه مفوض حقوق الإنسان التركى و سيتواجد هناك العديد من مفوضى حقوق الإنسان من مختلف الدول، ونحن نناقش بشكل أولى إمكانية عقد لقاء وجدول الأعمال التقريبى لمفاوضاتنا، من 12 إلى 14 يناير الجاري".

وكان مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، قد ذكر سابقا أنه يخطط للقاء نظيرته الروسية فى المستقبل القريب.

وتواصل روسيا منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف الأساسى من هذه العملية هو "مساعدة وتحرير الناس فى دونباس الذين يتعرضون للاضطهاد والقتل منذ أكثر من ثمانى سنوات، من قبل نظام كييف".