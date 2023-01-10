العالم اليوم - "حرب الكوليرا".. أوكرانيا تعلق على "تفشي الوباء" في أوديسا

انتم الان تتابعون خبر "حرب الكوليرا".. أوكرانيا تعلق على "تفشي الوباء" في أوديسا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 يناير 2023 04:20 صباحاً - علقت وسائل إعلام أوكرانية رسمية، الثلاثاء، على أنباء بشأن تفشي الكوليرا في مدينة أوديسا جنوبي البلاد، مؤكدة أنها "غير صحيحة".

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية ترد على معلومات تناقلتها قناة "تلغرام" روسية، قالت فيها إن سكان المدينة الساحلية تلقوا منشورا تحذيريا من الكوليرا في صناديق بريدهم، أرسلته شركة خاصة.

وحسب المنشور المزعوم، طالبت الشركة المرسلة السكان بتوخي أقصى قدر من اليقظة والحذر، مع إجراءات احترازية ورقم هاتف للاتصال به في حال ظهور أعراض المرض.

لكن الوكالة قالت إن "المعلومات حول التفشي المزعوم للكوليرا مزيفة"، متهمة "آلة الدعاية الروسية ببث الأكاذيب"، رغم أن الشركة المرسلة لها وجود فعلي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الأوكرانية، أكد مدير الشركة وجودها، لكنه نفى توزيع أي منشورات عن الكوليرا.

ومن جهة أخرى، نفى مركز صحي حكومي في أوديسا المعلومات حول انتشار المرض، وقال إنها "لا تتوافق مع الواقع. لم تسجل أي حالات كوليرا".

وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار مزيفة عن الكوليرا في أوكرانيا، حيث سبق أن تحدثت وسائل إعلام روسية عن وقائع مشابهة في كييف وخاركيف خلال الأشهر الماضية، ردت عليها وزارة الصحة الأوكرانية بالنفي.